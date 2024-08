W poniedziałek po godz. 15.20 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Nadarzyn przy Poniatowskiego doszło do zgonu (mężczyzny). Na miejscu pracują policjanci - poinformował PAP aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Tragedia pod Warszawą. Mężczyzna zastrzelony, policja bada okoliczności zdarzenia

Jak przekazał, na tę chwilę wiadomo, że "jest to mężczyzna z raną postrzałową". Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło na terenie Wólki Kosowskiej, gdzie obecnie pracują policjanci pod nadzorem prokuratury w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia - dodał asp. Sobótka.

Jak ustaliła PAP, do strzelaniny doszło w jednym z barów na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. Przypadkowi świadkowie zabrali postrzelonego mężczyznę do samochodu by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie. W trakcie jazdy jego stan pogorszył się, w związku z tym mężczyźni wezwali pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji postrzelony mężczyzna zmarł.

Policja wciąż szuka sprawcy