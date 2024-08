Główny Inspektor Sanitarny i Główny Lekarz Weterynarii wydali wspólny komunikat dotyczący zwiększonej liczby padnięć ptaków z rodziny krukowatych odnotowywanych na terenie m.st. Warszawy.

Wirus Gorączki Zachodniego Nilu. Co należy wiedzieć?

W dniach 29 lipca 2024 roku, po przekazaniu pięciu próbek wron siwych do badania w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach, stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa Gorączki Zachodniego Nilu (WNV). Jest to choroba wirusowa, która jest przenoszona przez owady, głównie komary. Warto zaznaczyć, że wirus nie przenosi się między ludźmi, co oznacza, że nie ma ryzyka zakażenia poprzez kontakt z osobą zakażoną, kichanie czy dotyk.

Ryzyko zakażeń u ludzi

W komunikacie poinformowano, że mimo stwierdzenia wirusa u ptaków, ryzyko wystąpienia objawowych zakażeń u ludzi w Polsce jest obecnie uznawane za niskie.

Jak przebiega zakażenie?

Zakażenie wirusem Gorączki Zachodniego Nilu w większości przypadków przebiega bezobjawowo. Objawy mogą wystąpić u około 20 proc. zakażonych, a w cięższych przypadkach (u 1 na 150 osób) choroba może prowadzić do neuroinfekcji, co wiąże się z zajęciem centralnego układu nerwowego. Typowy okres inkubacji wynosi od 2 do 14 dni, z przeciętnym czasem wynoszącym około 7 dni - podano.

Łagodna postać choroby objawia się nagłym początkiem gorączki, bólami głowy, mięśni i pleców, a także czasami nudnościami, wymiotami i biegunką. Ostre objawy mogą trwać od 3 do 10 dni, ale zmęczenie i dolegliwości bólowe mogą się utrzymywać przez kilka tygodni.

Jak się chronić?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusem Gorączki Zachodniego Nilu, zaleca się przede wszystkim eliminację owadów krwiopijnych, takich jak komary i meszki. Warto także stosować indywidualne środki ochrony, takie jak: noszenie odzieży osłaniającej skórę, szczególnie w porze wieczornej. Używanie mechanicznych barier, takich jak siatki w oknach i drzwiach (moskitier). Stosowanie preparatów odstraszających komary (repelenty, elektrofumigatory, lampy owadobójcze).