W nocy z poniedziałku na wtorek w Warszawie miały miejsce ulewne opady deszczu, które spowodowały podtopienia. Jak poinformowała rano Komenda Stołeczna Policja, wiele ulic jest zalanych.

Trasa S8 częściowo wyłączona z ruchu

"Wyłączona z ruchu została trasa S8 od ul. Połczyńskiej w kierunku Białegostoku, a także od Marek w kierunku Poznania. Na miejscu pracują służby celem zminimalizowania skutków" - napisano na profilu KSP w serwisie X.

Utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej

Z kolei na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego pojawił się komunikat o utrudnieniach w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej.

"Zamknięciu uległy następujące ciągi komunikacyjne: tunel ul. Cierlickiej – dotyczy linii 187, 401, 517; al. 4 Czerwca 1986 r. – dotyczy linii 177, 194, 220; al. Sikorskiego (jednokierunkowo) na odc. Al. Wilanowska – Sobieskiego – dotyczy linii 148, 166, 185, 189, 263, 402, 503; Trasa Toruńska odc. Broniewskiego – Wisłostrada – dotyczy linii 112, 132, 134, 156, 186, 326, 414, 518, 705, 735; linia 112: … – Most Grota – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – Słowackiego – Al. Armii Krajowej – …; linie 132 i 134 kierunek Metro Marymont: skrócone do Metro Bródno; linia 156: po stronie zachodniej: Metro Młociny – Metro Marymont, po stronie wschodniej: Metro Bródno – Dw. Wschodni (Kijowska); linia 186: … – Broniewskiego – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linia 326 kierunek Metro Marymont: skrócona do Żerań FSO; linia 414: … – Broniewskiego – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linia 518: … – Mickiewicza – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linie 705 i 735 kierunek Metro Marymont: skrócone do Żerań FSO" - podano.

WTP dodał, że "w przypadku napotkania na brak przejazdu autobusy są kierowane na objazdy najbliższymi przejezdnymi ulicami".

Apel policji do kierowców

Wcześniej KSP wystosowała apel do kierowców, żeby "pozostawili swoje samochody" i skorzystali tego dnia z komunikacji miejskiej. "Policjanci cały czas pomagają wszystkim tym, którzy ucierpieli na skutek ulewy i potrzebują natychmiastowej pomocy. Policjanci informują także mieszkańców budynków, w których zalane zostały podziemne garaże, aby w miarę możliwości wyprowadzili z nich swoje samochody, ponieważ poziom wody może się wciąż podnosić" – podkreśliła.

Co z metrem? Trzaskowski zabrał głos

Z kolei prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że "nie ma żadnych utrudnień w kursowaniu metra". "Naziemny transport publiczny koordynujemy z policją tak, żeby omijał miejsca niedostępne przez zalania. Omijajcie zalane miejsca i wybierajcie dziś WTP. W nocy odbyliśmy wspólny sztab z udziałem przedstawicieli wojewody, straży pożarnej, policji i miasta. Jesteśmy w bieżącym kontakcie i działamy, aby jak najszybciej usunąć skutki ulewy" - napisał Trzaskowski na swoim profilu na X.

Pogoda we wtorek

We wtorek na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów sięga do 40 mm, punktowo do 70 mm; w Karpatach do 30 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 23 st. C do 27 st. C, cieplej tylko południowym wschodzie: od 28 st. C do 30 st. C, a chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu: od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/godz.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Prognozowana suma opadów do 20 mm, a na północnym wschodzie do 30 mm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.