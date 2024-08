Wiśniewski poinformował, że ewakuacja rozpoczęła się ok. godz. 17 i dotyczy mieszkańców budynku przy ul. Kraszewskiego 13. Wstępnie to około kilkunastu osób.

Ewakuacja mieszkańców kamienicy

Wiśniewski zaznaczył, że po sygnałach od PSP, że z elewacją spalonej kamienicy dzieje się coś niepokojącego - ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców "inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o czasowym wyłączeniu z użytkowania kamienicy nr 13".

Kamienica ta znajduje się naprzeciwko spalonego budynku. Mieszkańcy mogli do niej wrócić we wtorek po tym, jak umożliwiono im wejście od tyłu budynku.

Wiśniewski zaznaczył, że trwająca ewakuacja przebiega bardzo spokojnie. Mieszkańcy podchodzą do tej sytuacji bardzo racjonalnie, też pewnie ze świadomością, że to chodzi o ich życie i zdrowie – powiedział.

Rozbiórka kamienicy

Na miejsce podjechał m.in. autobus MPK. Miasto zapewni nocleg i zakwaterowanie wszystkim ewakuowanym mieszkańcom, którzy wyrażą taką chęć i potrzebę.

Kamienica przy ul. Kraszewskiego 12 zostanie rozebrana. Wydana w środę decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o nakazie rozbiórki budynku ma rygor natychmiastowej wykonalności. Pierwsze prace rozbiórkowe mają rozpocząć się w poniedziałek.

Strefa zero

Dopiero po tej rozbiórce do swoich mieszkań będą mogli też powrócić mieszkańcy budynków bezpośrednio sąsiadujących z tą kamienicą, czyli budynków o numerach 10b i 14. Do czasu zakończenia prac rozbiórkowych na ul. Kraszewskiego obowiązywać będzie także tzw. strefa zero. Obecne będą tam również służby zabezpieczające ten teren.

Do pożaru i wybuchu w kamienicy w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę. W trakcie akcji zginęło dwóch strażaków, a 11 zostało poszkodowanych. Do szpitala trafiły także trzy osoby cywilne, które też zostały ranne. W poniedziałek prokuratura poinformowała, że w sprawie pożaru zostało wszczęte śledztwo.