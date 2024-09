Jak przekazał st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej w poniedziałek po południu w Busku-Zdroju doszło do rozszczelnienia rury doprowadzającej wodę siarczkową do jednego z pensjonatów, co doprowadziło do zalania piwnicy budynku.

Rozszczelnienie rury i zalanie piwnicy

Opary siarki powstałe wskutek odparowania wody stanowiły zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie. Na miejsce zdarzenia skierowano siedem zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z Kielc.

Zagrożenie chemiczne i ewakuacja

Z budynku ewakuowano 20 pensjonariuszy, z których trzech wymagało hospitalizacji. St. kpt. Marcin Bajur poinformował, że działania strażaków skoncentrowały się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu zagrożenia chemicznego. Okoliczności rozszczelnienia rury są w trakcie wyjaśniania.