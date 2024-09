Dzisiaj (5 września) nad Polską zapanuje stabilna, słoneczna pogoda. Wszystko to za sprawą potężnego wyżu, który przesuwa się do nas z Rosji. Dzięki niemu będziemy się cieszyć suchym i gorącym powietrzem. To oznacza, że możemy zapomnieć o deszczu i burzach, przynajmniej na kilka dni. Jednak, pod koniec tygodnia siła antycyklonu ulegnie osłabieniu, co umożliwi napływ wilgotniejszych mas powietrza.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Upały na początku września 2024

Według prognoz, 5 września na większości obszaru Polski panować będzie pogodna aura z niewielkim zachmurzeniem. Przelotne opady deszczu oraz burze mogą wystąpić jedynie w rejonach górskich, szczególnie w Tatrach. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego. Prognozy na czwartek wskazują na utrzymanie się wysokiej temperatury na terenie całego kraju. W większości miast termometry pokażą 28-29 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie temperatura osiągnie nawet 31 stopni Celsjusza w Szczecinie.

Kiedy koniec upałów?

Reklama

Opady deszczu, o charakterze przelotnym, prognozowane są dopiero na piątek, 6 września. Największe prawdopodobieństwo burz istnieje na obszarach górskich, podczas gdy w pozostałej części kraju przeważać będzie pogodna lub umiarkowanie pochmurna aura.

Zgodnie z prognozami TVN Meteo, ciepłe dni potrwają jeszcze około tygodnia, do 10 września. Następnie nastąpi stopniowe ochłodzenie, początkowo do około 25 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach temperatury będą jeszcze niższe. Jak podają synoptycy TVN Meteo, w połowie września temperatury na większości obszaru kraju wyniosą około kilkunastu stopni Celsjusza. Wyjątkiem będzie południe, gdzie możliwe są wartości około 20 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda na weekend 7 i 8 września?

W weekend przewiduje się wzrost zachmurzenia oraz wystąpienie przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Temperatura maksymalna na większości obszaru kraju wyniesie od 24 stopni Celsjusza do 28 stopni Celsjusza, natomiast na północy będzie nieco chłodniej, od 19 stopni Celsjusza do 23 stopni Celsjusza. W sobotę wiatr będzie słaby do umiarkowanego, zachodni i północno-zachodni, natomiast w niedzielę słaby i zmienny. Podczas burz możliwe są porywy wiatru do 65 km/h.