Prognoza pogody na weekend 2-4 sierpnia 2024

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej regularnie publikuje prognozy pogody na swojej stronie internetowej oraz profilu na portaluX. Tym razem została opublikowana najnowsza prognoza synoptyczna na najbliższe dni.

Na stronie Instytutu pojawiły się aż dwa ostrzeżenia: meteorologiczne i hydrologiczne. To ostatnie ostrzega przed suszą hydrologiczną w niektórych rejonach kraju. Ale jednocześnie na profilu IMGW na portalu X pojawił się alert burzowy. Wszystko wskazuje zatem na to, że zapowiadają się intensywne i nagłe zmiany w pogodzie.

Jakiej pogody możemy spodziewać się w pierwszych dniach roku szkolnego? Czy 3 i 4 września 2024 będą upalne, czy raczej chłodne? Najnowsza prognoza IMGW nie pozostawia złudzeń.

Jaka pogoda będzie dzisiaj

W ciągu dnia 3 września 2024zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na południu i zachodzie pojawi się więcej chmur. Lokalnie w dolinach oraz kotlinach górskich wystąpią mgły, które ograniczą widoczność do 500 metrów.

Na południu województwa wielkopolskiego wystąpią przelotne opady deszczu. Możliwe również burze. Ponadto burz i opadów deszczu mogą spodziewać się również mieszkańcy południowego zachodu i zachodu kraju. Tam zjawiska te wystąpią punktowo.

W czasie burz ilość opadów wyniesie około 15 mm. Maksymalna temperatura powietrza to od 29 do 32 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich oraz na wybrzeżu - tam termometry wskażą o kilka stopni mniej, bo od 25 do 28 stopni Celsjusza. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Silniejsze porywy wiatru wystąpią okresami na zachodzie. Najsilniej wiało będzie wysoko w Sudetach oraz w trakcie burz. Wówczas porywy wiatru mogą dojść do 60 km/h.

Pogoda w środę 4 września 2024

W środę 4 września 2024 w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe. Natomiast na wschodzie i południu Polski umiarkowane lub duże. W górach oraz rejonach podgórskich w środę po południu mogą miejscami wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze.

W czasie burz prognozowana wysokość opadów wyniesie około 15 mm. Maksymalna temperatura powietrza będzie wysoka i wyniesie od 28 do 32 stopni Celsjusza. Tradycyjnie chłodniej na wybrzeżu, a także w rejonach podgórskich Karpat. Tam termometry wskażą między 25 a 27 stopni. Wiatr wschodni i południowo-wschodniej, słaby i umiarkowane. Tylko miejscami, zwłaszcza na obszarach wystąpienia burz, będzie bardziej porywisty.

Alert burzowy: gdzie wystąpią dziś burze

We wtorek 3 września 2024 w ciągu dnia można spodziewać się burz w rejonach Tatr i Sudetów oraz na południowym zachodzie kraju. Burze będą krótkotrwałe i słabe. Z towarzyszącymi im umiarkowanymi i silnymi opadami deszczu – natężenie opadów będzie zależnie od rejonu ich wystąpienia.

Ostrzeżenie meteorologiczne dla Polski

Przeważająca część kraju objęta jest meteorologicznym dotyczącym upałów pierwszego i drugiego stopnia. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, alert dotyczyć będzie prawie całego kraju. Z wyjątkiem: wschodnich obszarów Polski (a dokładniej wschodnich obszarów województw: podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego) oraz północnych obszarów województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Mapa z alertami pogodowymi ostrzegającym przed upałem dzieli pionowo kraj na dwa obszary: zachodni oraz wschodni. Granica przebiega przez środek Polski, od północy na południe.

I tak we wschodniej połowie kraju, zaczynając od województw: śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego oraz pozostałych regionów leżących na wschód przewidywane jest wystąpienie upałów pierwszego stopnia. Natomiast na zachód od tej wyznaczonej granicy można spodziewać się upałów drugiego stopnia.

Ostrzeżenie hydrologiczne

Na stronie IMGW pojawiło się także aktualne ostrzeżenie hydrologiczne, które informuje o wystąpieniu suszy hydrologicznej. Najbardziej dotyczy to obszarów leżących na wschodzie kraju. Głównie województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. A także wschodnich obszarów województwa lubelskiego oraz tych położonych na granicę województw: lubelskiego i podkarpackiego.

Ponadto ostrzeżeniem hydrologicznym objęte to są także mniejsze obszary na terenie województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego. A także: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Jednak w tych przypadkach zagrożenia suszą będą obejmować znacznie mniejsze obszary.