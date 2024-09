Alerty pogodowe: Silne ulewy i wiatr paraliżują południe Polski

W ostatnich godzinach układ niskiego ciśnienia, którego początek trasy znajdował się w rejonie Zatoki Genueńskiej przez co, określany jest mianem "niżu genueńskiego", przemieszczał się znad wybrzeża Chorwacji w kierunku Europy Środkowej. W nocy z piątku na sobotę pogłębiający się niż dotarł do południowo-wschodniej części Polski. Wędrówka ośrodka niskiego ciśnienia została zablokowana w rejonie Polski w wyniku oddziaływania rozległych układów wyżowych na zachodzie i północnym wschodzie kontynentu. W nocy doszło do zwiększenia gradientu barycznego nad południowozachodnią częścią Polski, co przyczyniło się do wystąpienia silnego wiatru z kierunków północnych.

W raporcie z godz. 23 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że minionej doby strefa opadów atmosferycznych obejmowała rozległy obszar zachodniej, południowo zachodniej oraz częściowo północnej Polski. Największe sumy opadów wystąpiły w południowej części woj. dolnośląskiego i opolskiego. Najwyższe sumy dobowe wynoszące co najmniej 80 mm odnotowano na stacjach: Ołdrzychowice Kłodzkie, Kamienica, Głuchołazy i Międzylesie.

W sobotę w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, na północnym wschodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, na południu kraju okresami o natężeniu silnym, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce przejściowo nawalnym! Na południowym wschodzie kraju miejscami burze. Największe sumy opadów prognozowane są w na Dolnym Śląsku a zwłaszcza w Sudetach do 70 mm, w województwie opolskim również do 70 mm, w śląskim i małopolskim do 90 mm, w łódzkim do 50 mm, a w podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim do 40 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C w kotlinach sudeckich, około 18 st. C w centrum, do 25 st. C na Podlasiu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Opolszczyźnie i południu Wielkopolski do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, północny, na wschodzie kraju północno-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 140 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Ulewy w Polsce. Prognozy na najbliższe dni

Prognozy na sobotni wieczór i noc oraz niedzielę przewidują zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, na południu kraju okresami o natężeniu silnym, a w Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce przejściowo nawalnym! Na wschodzie kraju miejscami burze. Największe sumy opadów prognozowane są w woj. dolnośląskim, opolskim do 80 mm, śląskim i małopolskim do 100 mm, podkarpackim do 40 mm, w świętokrzyskim i łódzkim i na południu mazowieckiego do 35 mm, lubelskim do 20 mm. Wysoko w górach śnieg z deszczem i śnieg. Temperatura minimalna od 11 st. C do 16 st. C, w kotlinach górskich 7 - 9 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, na południowym zachodzie w porywach do 80 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h, z kierunków północnych. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 130 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże i całkowite, na północnym wschodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, na południu kraju okresami o natężeniu silnym, na Dolnym Śląsku przejściowo nawalnym! Na południowym wschodzie kraju miejscami burze. Największe sumy opadów prognozowane są na Dolnym Śląsku a zwłaszcza w Sudetach do 70 mm, w woj. opolskim do 30 mm, w śląskim i małopolskim podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim do 20 mm. W szczytowych partiach Tatr opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna od 12 st. C w kotlinach sudeckich, około 20 st. C w centrum, do 23 st. C na Podlasiu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Opolszczyźnie i południu Wielkopolski do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, północny, na wschodzie kraju z kierunków wschodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 100 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

IMGW podaje też prognozowany przebieg zdarzeń według modeli numerycznych od północy z piątku na sobotę do godz. 12 w poniedziałek. W związku z obecnością centrum ośrodka niskiego ciśnienia na południu kraju, prognozy wskazują na duże sumy opadów atmosferycznych na południu Polski. Scenariusze wskazywane przez te modele obejmują wystąpienie maksymalnych sum opadów od 250 do 400 mm w zlewni Nysy Kłodzkiej, a w zlewni Małej Wisły od 200 do 350 mm. Na obszarach województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego prognozowane jest wystąpienie sum opadów nieprzekraczających 80 mm.

W sobotę i niedzielę najwyższe dobowe sumy opadów sięgające miejscami maksymalnie do 150 mm mogą wystąpić w woj. dolnośląskim i opolskim. Opady o mniejszej intensywności, wynoszące do 30 mm występować będą w pasie od południowego zachodu Polski, przez woj. wielkopolskie, łódzkie, częściowo mazowieckie i lubelskie. Wyliczenia modeli numerycznych wskazują również na możliwe porywy wiatru osiągające 70 km/h, przy czym porywy sięgające 140 km/h mogą wystąpić w wyższych partiach Sudetów. W Polsce centralnej, południowej, południowo-wschodniej i wschodniej możliwe burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru. Nie wyklucza się również wystąpienia kilku trąb powietrznych, zwłaszcza w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych.