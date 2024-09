Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia i północno-wschodnia będzie w zasięgu wyżów, pozostały obszar kontynentu znajdzie się pod wpływem rozległych niżów z układami frontów atmosferycznych, z ośrodkami nad południową Polską i Morzem Norweskim. Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad południową częścią kraju.

Z niżem związany będzie układ frontów atmosferycznych, który powoli przemieszczać się będzie ze wschodu na zachód. Z biegiem dnia ośrodek niżowy przemieści się nad centralną Polskę. Układ frontów atmosferycznych rozdzieli ciepłe powietrze polarne morskie napływające nad północno-wschodnią i centralną Polskę, od chłodniejszego zalegającego na południu i zachodzie. Prognozuje się wzrost ciśnienia.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, na północnym wschodzie i wschodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu na południu kraju okresami o natężeniu silnym, na Dolnym Śląsku przejściowo nawalnym!

Na południu, wschodzie i w centrum kraju miejscami burze. Największe sumy opadów prognozowane są na Dolnym Śląsku, a zwłaszcza w Sudetach do 45 mm; w województwie opolskim i śląskim do 35 mm. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 13 st. C na Dolnym Śląsku, około 20 st. C w centrum, do 25 st. C na Podlasiu; w kotlinach sudeckich miejscami około 10 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, na Opolszczyźnie i Przedgórzu Sudeckim do 75 km/h, z kierunków północnych, tylko na wschodzie kraju z kierunków wschodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia jedynie na północnym wschodzie. Miejscami opady deszczu, najintensywniejsze na południu kraju. Na wschodzie i południu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na południu Polski od 20 mm do 35 mm, w centrum około 10 mm. Na południowym wschodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 13 st. C do 16 st. C, w obszarach podgórskich od 8 st. C do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, na zachodzie i w centrum z kierunków północnych, na wschodzie z kierunków wschodnich. Wiatr w górach w porywach do 60 km/h. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek na zachodzie i południu zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane, tylko na krańcach północno wschodnich małe. Na południu i miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu i do 25 mm na południu Śląska i Małopolski. Temperatura maksymalna na południu, południowym zachodzie i na wybrzeżu od 17 st. C do 21 st. C. Na pozostałym obszarze kraju od 21 st. C do 26 st. C; w obszarach podgórskich i na przedgórzu od 13 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, na zachodzie i w centrum z kierunków północnych, na wschodzie z kierunków wschodnich. Wiatr w górach w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Wysokość opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy. Możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-wschodni i wschodni.