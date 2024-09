W niedzielę po południu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, które wystąpią w nocy z niedzieli na poniedziałek (15/16 września) na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Możliwe będą podtopienia. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - podało RCB.

Ostrzeżenia III stopnia. Gdzie obowiązują?

IMGW wydał ostrzeżenia III stopnia przed ulewnymi opadami deszczu dla powiatu lwóweckiego, złotoryjskiego, karkonoskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego i dzierżoniowskiego, Jeleniej Góry i Wałbrzycha.

W wymienionych powiatach mogą pojawić się intensywne opady deszczu, których wysokość może sięgać 40-60 mm na metr kwadratowy, lokalnie 90 mm, w rejonie Karkonoszy do 100 mm. Prawdopodobieństwo występowania zjawisk wynosi 90 proc. Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku, 16 września, do godz. 7.

Ostrzeżenia II stopnia. Gdzie obowiązują?

Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla powiatu zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego, polkowickiego, głogowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, strzelińskiego, brzeskiego, nyskiego, opolskiego, prudnickiego, krapkowickiego, strzeleckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego.

W tych regionach prawdopodobieństwo występowania opadów deszczu może wynieść 85 proc. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie 30-60 mm na metr kwadratowy. Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku, 16 września, do godz. 7.

Ostrzeżenia I stopnia. Gdzie obowiązują?

Prognozy I stopnia wydano dla powiatu krośnieńskiego, żarskiego, żagańskiego, zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego, górowskiego, lubińskiego, legnickiego, wołowskiego, trzebnickiego, średzkiego, trzebnickiego, milickiego, wrocławskiego, oleśnickiego i oławskiego, a także dla Zielonej Góry, Legnicy i Wrocławia.

Ostrzeżenia I stopnia oznaczają opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 45 mm na metr kwadratowy. Prawdopodobieństwo występowania zjawisk wynosi 85 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywać do poniedziałku, 16 września, do godz. 6.

Ostrzeżenia przed burzami

W niedzielę IMGW wydało również ostrzeżenia przed burzami I stopnia w województwie mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, w południowej części województwa podlaskiego i wielkopolskiego oraz w północnej części województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego.

Na tych obszarach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo występowania zjawisk wynosi 75 proc., ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku 16 września, do godz. 1. Ostrzeżenia I przed silnym deszczem z burzami wydano dla południowych krańców w województwie podkarpackim, małopolskim i śląskim.

Prawdopodobieństwo występowania zjawisk wynosi 80 proc. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami 30-50 mm na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać do poniedziałku 16 września, do godz. 11.