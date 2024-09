Jak podano we wtorkowym raporcie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, we wtorek o godz. 6.30 wodowskaz na Odrze w przygranicznych Chałupkach powyżej zbiornika Racibórz Dolny wskazywał 618 cm; według najświeższych wskazań z Regionalnego Systemu Ostrzegania o godz. 7. były to 604 cm. W niedzielę wskazanie sięgnęło 714 cm, przy stanie alarmowym 420 cm.

Woda na sąsiednim wodowskazie Olza na Odrze, również powyżej zbiornika Racibórz Dolny, również lekko opadała. O godz. 6.30 zmierzono tam 879 cm, zaś o godz. 7. - 870 cm. Najwyższy stan, 981 cm, zmierzono tam w poniedziałek nad ranem. Stan alarmowy w tym miejscu to 600 cm.

Gorsza sytuacja poniżej zbiornika w Raciborzu

Na wodowskazie na Odrze w Raciborzu Miedoni, poniżej zbiornika Racibórz Dolny, tendencja we wtorek rano była lekko rosnąca. O godz. 6.30 tamtejszy wodowskaz pokazał 786 cm; o godz. 7. były to 792 cm. W niedzielę poziom wód oscylował tam ok. 700-750 cm - przy stanie alarmowym 600 cm.

Opada stan Wisły

Z innych rzek w regionie, według pomiarów o 6.30, opadał stan Wisły zarówno w Goczałkowicach (346 cm przy alarmowym 410), jak i Bieruniu Nowym (362 cm przy alarmowym 330 cm), opadał stan Rudy w Rudzie Kozielskiej (325 cm przy alarmowym 310 cm), utrzymywał się stan Pszczynki w Pszczynie (379 cm przy stanie alarmowym 340 cm) i Brynicy w Kozłowej Górze (114 cm przy alarmowym 120).

Niższy stan Brynicy

Opadała Brynica w miejscowości Brynica - 228 cm przy alarmowym 220 cm, podobnie Gostynia w Bojszowach - 240 cm przy alarmowym 230 cm. Liswarta w Niwkach utrzymywała się na poziomie 214 cm, przy stanie alarmowym 250 cm. Opadała Warta w Mstowie - 177 cm przy alarmowych 170 cm.