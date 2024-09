Racibórz - największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce ma teraz kluczową rolę do odegrania: ocalenie Wrocławia i innych miast przed powodzią. Niestety już dwa razy doszło w nocy do wysięku wody ze zbiornika. Czy spełni swoją rolę w momencie, kiedy fala powodziowa idzie w kierunku Wrocławia? Według najnowszych informacji zbiornik wypełniony jest w ok. 80 proc.