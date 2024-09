"Zbiornik Racibórz Dolny broni m. in. Opola. Przez miasto przechodzi właśnie fala. Odra mieści się w międzywalu i nie zagraża mieszkańcom. Gdyby nie zbiornik, skutki byłyby dramatyczne. Gotowy do pracy jest też polder Żelazna. Chroni północ miasta" - poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Reklama

Zbiornik Racibórz ma kluczową rolę do odegrania

Racibórz - największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce ma teraz kluczową rolę do odegrania: ocalenie Wrocławia i innych miast przed powodzią. Niestety już dwa razy doszło w nocy do wysięku wody ze zbiornika. Czy spełni swoją rolę w momencie, kiedy fala powodziowa idzie w kierunku Wrocławia? Według najnowszych informacji zbiornik wypełniony jest w ok. 80 proc.

Zbiornik Racibórz wypełniony jest w 70-80 procentach pojemności, czyli jest jeszcze możliwość przyjęcia wody. Jest w tej chwili zamknięty, czyli nie odbywa się odpływ. Są tam zamknięte przepusty i może się zdarzyć, że ponad tym przepustami trochę wody ucieknie, ale jest to naturalne - powiedziała Joanna Kopczyńska, prezes Wód Polskich. Według niej obecnie zbiornik Racibórz Dolny "trzyma wodę jak wanna" i nie będzie opróżniany, dopóki nie będzie pewności, że to bezpieczne. Prezes zaapelowała, aby nie wchodzić na wały i nie zbliżać się do infrastruktury hydrotechnicznej.

Reklama

Zbiornik Racibórz. Pojemność i koszt

Zbiornik Racibórz Dolny o pojemności 185 mln m sześc. zaczął być napełniany od niedzieli rano, aby przejąć nadmiar wód napływających Odrą. Budowę suchego zbiornika w Raciborzu ukończono na przełomie maja i czerwca 2020 r. Zajmuje on 26 km kw. Długość zapór zbiornika wynosi ponad 20 km. Koszt inwestycji dofinansowanej UE, z Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa wyniósł ok. 2 mld zł.

Ze zbiornikiem Racibórz współpracuje położony powyżej polder Buków, oddany do użytku w 2002 r.