Racibórz - największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce - uratował Wrocław i inne miasta przed powodzią. Przez ostatnie dni Polacy śledzili komunikaty o stanie jego napełnienia, niepokój wzbudzały informacje o przeciekaniu zbiornika w nocy. Choć chwilami sytuacja była groźna i do pomocy przy uszczelnianiu zbiornika zaangażowano wojsko - wszystko dobrze się skończyło.

Jak się okazuje, Polacy postanowili dać wyraz swojej uldze wystawiając pozytywne opinie zbiornikowi Racibórz w Googlach. Inwestycja ma już tam prawie 600 ocen i to same pozytywne. Średnia ze wszystkich wynosi 4,8, czyli jest bardzo wysoka.

Polacy dziękują… zbiornikowi

"Robi niewyobrażalną robotę, szacunek" - napisał jeden z internautów śledząc relacje o zmaganiach zbiornika z powodzią. Inni dodawali zbiornikowi otuchy: "Trzymaj się mocno. Dolnośląskie chłopaki są w końcu najlepsze na świecie!!!!", "Trzymaj się mordo, wiem, że jest ciężko, dla dasz radę".

Kolejny internauta także zwracał się do zbiornika jak do osoby: "Miałem Ciebie odwiedzić w tym tygodniu, ale póki co jesteś zajęty. Wrócę, jak skoczysz ogarniać Odrę. Nie będę Ci teraz przeszkadzał". Niektóre wpisy są jak apele: "Zbiorniczku, ratuj nas proszę. Trzymamy za Ciebie kciuki. Bądź proszę sigmą i powstrzymaj wodę". "Wspaniały zbiornik, dużo wody zbiera, bardzo dzielny 5/5" - podsumował inny. Wśród ocen trafiła się także wiersz na temat zbiornika z taką frazą: "Gdy rzeka wzbiera, deszcze spadają on chroni ziemię, zalewom zapobiegając".

Budowa zbiornika to sukces PiS?

Budowa suchego zbiornika Racibórz Dolny trwała siedem lat. Opozycja twierdzi: "zbiornik Racibórz mógł powstać dlatego, że do władzy przyszedł PiS". Jak jednak przypominają media, pierwsza koncepcja zbiornika Racibórz Dolny powstała już po katastrofalnej powodzi w 1880 roku. 6 lipca 2001 roku ustanowiono wieloletni program rządowy program, którego głównym elementem stała się potem budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Zbiornik Racibórz Dolny ma pojemność 185 mln m sześc. Zaczął być napełniany od niedzieli rano, aby przejąć nadmiar wód napływających Odrą. Budowę suchego zbiornika w Raciborzu ukończono na przełomie maja i czerwca 2020 r. Zajmuje on 26 km kw. Długość zapór zbiornika wynosi ponad 20 km. Koszt inwestycji dofinansowanej UE, z Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa wyniósł ok. 2 mld zł.