"Stabilizuje się sytuacja w zlewniach rzeki Wisły i Odry na obszarze działań Wód Polskich w Gliwicach. Poziom wód sukcesywnie się obniża. W dalszym ciągu pozostajemy w terenie, gdzie nadzorujemy pracę obiektów hydrotechnicznych i podejmujemy niezbędne interwencje" – podali przedstawiciele Wód Polskich – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) w przedpołudniowym, piątkowym komunikacie.

We wtorek zbiornik Racibórz Dolny gromadził 147,9 mln m sześc. wody, co stanowi ok. 80 proc. jego pojemności. Od tego czasu, wraz ze stabilizacją sytuacji hydrometeorologicznej, systematycznie zmniejsza się ilość gromadzonej w nim wody. Obecnie jest w nim ok. 102 mln m sześc. wody (ok. 55 proc. pojemności).

"Obiekt pracuje zgodnie z instrukcją gospodarowania wodami i pozostaje pod nadzorem pracowników PGW WP RZGW w Gliwicach, którzy nadzorują jego prawidłową pracę, prowadzą kontrolę poprawności aparatury kontrolno-pomiarowej oraz innych elementów zbiornika. Dzięki obniżonemu odpływowi wód z czaszy stabilizuje się rzędna wody w korycie rzeki Odry poniżej, co umożliwia odciążenie nadwyrężonego obwałowania, szczególnie w newralgicznych miejscach" – wskazali przedstawiciele Wód Polskich.

Zakaz poruszania się po wałach

Również w Polderze Buków obniża się poziom wody – w piątek wynosił on ok. 20,2 mln m sześc., czyli ok. 35 proc. pojemności. Obiekt wykonuje swoje zadania bezawaryjnie pod nadzorem pracowników Wód Polskich w Gliwicach – podali przedstawiciele RZGW.

Wody Polskie przyjmują zgłoszenia o ewentualnych zagrożeniach i działają w terenie, monitorując poziom wód rzek i zbiorników wodnych. Ze względu na nasycenie wodą zlewni Odry i Wisły prowadzony jest dozór obwałowań. Decyzją dyrektora RZGW do 29 września przedłużony został zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzek. Nie dotyczy on służb zarządzania kryzysowego, a także innych jednostek i instytucji powołanych do zabezpieczania przed skutkami powodzi.

Zbiornik Racibórz Dolny za 2 mld zł

Budowa suchego zbiornika Racibórz Dolny trwała siedem lat. Opozycja twierdzi: "zbiornik Racibórz mógł powstać dlatego, że do władzy przyszedł PiS". Jak jednak przypominają media, pierwsza koncepcja zbiornika Racibórz Dolny powstała już po katastrofalnej powodzi w 1880 roku. 6 lipca 2001 roku ustanowiono wieloletni program rządowy program, którego głównym elementem stała się potem budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Zbiornik Racibórz Dolny ma pojemność 185 mln m sześc. Zaczął być napełniany od niedzieli rano, aby przejąć nadmiar wód napływających Odrą. Budowę suchego zbiornika w Raciborzu ukończono na przełomie maja i czerwca 2020 r. Zajmuje on 26 km kw. Długość zapór zbiornika wynosi ponad 20 km. Koszt inwestycji dofinansowanej UE, z Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa wyniósł ok. 2 mld zł.