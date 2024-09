"Synoptyczna prognoza hydrologiczna nieco aktualizuje prognozę "modelową" i przewiduje kulminację w Trestnie w granicach od 595 do 610 cm." - brzmi nowy komunikat IMGW. To więcej niż poprzednia prognoza, która wynosiła 596 cm.

Jak podaje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia prognozowana fala kulminacyjna Odry będzie niższa niż wcześniej przewidywano, ale przyjdzie wcześniej. Spodziewana jest we Wrocławiu dziś w nocy. Sytuacja jest monitorowana.

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego Jacek Sutryk zaznaczył, że choć prognozy dla Wrocławia są optymistyczne, miasto działa tak, by być przygotowanym na najgorszy możliwy scenariusz. Nie czujemy się do końca uspokojeni (...) Chcemy być czujni do końca -powiedział.

Wrocław walczy z powodzią

Zaznaczył że monitorowany jest stan wszystkich wałów przeciwpowodziowych. Umacniane są one workami i foliami.Jest dużo dezinformacji. Cały czas z tym walczymy, staramy się na bieżąco informować mieszkańców. Zostały uruchomione specjalne punkty informacyjno-powodziowe na kilkunastu wrocławskich osiedlach - przekazał prezydent miasta.

"Wolontariusze, sportowcy, harcerze, strażacy, żołnierze już ponad dobę umacniają wały na Marszowicach. Na miejscu ciepłe napoje i coś na ząb. Dowozimy worki, piasek… To będzie długa noc" -czytamy na oficjalnym profilu Wrocławia.