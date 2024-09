Dzisiaj przedstawię pełnomocnika rządu ds. odbudowy - mówię w skrócie, ale wiadomo, o co chodzi. Będzie to ogrom zadań, przekraczający możliwości poszczególnych resortów, wymagający koordynacji na bardzo wielu poziomach - powiedział Donald Tusk podczas piątkowego posiedzenia sztabu kryzysowego. Jak dodał, do przedstawienia osoby, która obejmie to stanowisko, ma dojść w południe.

Reklama

Premier odwiedzi woj. zachodniopomorskie

Szef polskiego rządu poinformował również, że w piątek odwiedzi województwo lubuskie i zachodniopomorskie.