Nożownik zaatakował w pobliżu stacji metra

Do tragicznego incydentu doszło w piątek późnym wieczorem, w okolicach wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. 17-letni chłopak został zaatakowany i pchnięty nożem, co spowodowało poważne obrażenia zagrażające jego życiu. Po natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, ofiara została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie walczy o życie.

Trzy osoby zatrzymane przez policję

Warszawska policja poinformowała o szybkim zatrzymaniu trzech osób związanych z atakiem. Zatrzymani to kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku od 15 do 19 lat. Jak podano na platformie X, czynności śledcze prowadzone są w oparciu o art. 156 § 1 kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Policja kontynuuje śledztwo

Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a policja bada okoliczności zdarzenia oraz motywy działania sprawcy. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących motywacji ataku ani roli zatrzymanych osób.