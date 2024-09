Rzecznik policji, asp. szt. Dariusz Stelmaszuk, poinformował, że do ataku doszło we wtorkowy wieczór przy ul. Włókniarzy. Mężczyzna zaatakował najpierw jedną kobietę, zadając jej kilka ciosów nożem, a następnie ranił drugą. Obie ofiary zostały przetransportowane do szpitala, gdzie szybko udzielono im pomocy.

Reklama

Stan napastnika

Policjanci po zgłoszeniu natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Ustalili jego miejsce zamieszkania, a gdy przybyli do jego domu, zastali go ciężko rannego po samookaleczeniu. Napastnik został przetransportowany do szpitala w Wadowicach, gdzie przeszedł operację.

Motywy ataku nieznane

Motyw działań mężczyzny pozostaje niejasny. Policja poinformowała, że sprawca był pod wpływem alkoholu, a ofiary były przypadkowymi osobami. Na ten moment stan napastnika uniemożliwia jego przesłuchanie oraz postawienie zarzutów.