Wypadek podczas skrętu busa

Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę busa marki Volkswagen, który skręcając w lewo, nie ustąpił miejsca motocykliście poruszającemu się prawidłowo od strony Gniezna.

Służby ratownicze na miejscu zdarzenia

Do wypadku doszło około godziny 18:30. Na miejscu pojawiły się dwie karetki pogotowia oraz sześć zastępów straży pożarnej. Mł. bryg. Jarosław Łagutoczkin z PSP w Gnieźnie przekazał, że ratownicy natychmiast przystąpili do reanimacji ojca i syna. Dziecko znajdowało się pod tylną częścią busa, co wymagało użycia narzędzi hydraulicznych, aby je wydobyć.

Reanimacja zakończona niepowodzeniem

Pomimo wysiłków ratowników, zarówno 42-letni mężczyzna, jak i jego 11-letni syn zmarli na miejscu. Policja potwierdziła, że podróżowali oni motocyklem o pojemności silnika 125 cm³.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, aby ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. Trwa dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie, jak dokładnie doszło do tej tragedii.