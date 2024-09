"Wielu twierdziło, że to niemożliwe, by udało się postawić przed sądem prezydenta państwa. Zrobiliśmy to jednak, mimo tego, że nikt przed nami tego jeszcze nie zrobił" - pisze Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Chodzi o wypowiedź prezydenta Dudy sprzed roku, w której miał nazwać Polaków "świniami". Nie dziwię, że funkcjonariusze SG, którzy zapoznali się z tym filmem, przepraszam, użyli tego hasła znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy filmy propagandowe hitlerowskie pokazywano w naszych kinach - "Tylko świnie siedzą w kinie" - powiedział wtedy prezydent Duda.

Andrzej Duda pozwany. Rozprawa zdalna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył datę pierwszej rozprawy. Odbędzie się ona w dniu 24 października tego roku o godzinie 10 przed Sądem Okręgowym w Warszawie. jak informuje ośrodek, rozprawa będzie odbywała się zdalnie, dlatego każdy ma możliwość dołączenia do niej siedząc przed ekranem własnego komputera. "Przed rozprawą podamy do ogólnej wiadomości link umożliwiający zalogowanie się do sprawy i oglądanie jej w charakterze publiczności. Istnieje też możliwość przyjścia do sądu i oglądania rozprawy na żywo, taki zamiar trzeba jednak zgłosić sądowi co najmniej 3 dni przed rozprawą" instruuje ośrodek.

"Zielona granica" nagropdzona

"Zielona granica" Agnieszki Holland otrzymała Złote Lwy podczas sobotniej gali zamknięcia 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. "Pracując nad tym obrazem, zetknęliśmy się z bezmiarem cierpienia, przemocy, pogardy i dehumanizacji. Ten ból wciąż trwa" - podkreśliła w liście reżyserka. Film inspirowany jest wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej. "Dla twórców filmu, którzy w empatii i odwadze widzą i pokazują człowieka, gdy inni odwracają wzrok" - napisało jury w uzasadnieniu nagrody.