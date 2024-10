"Polska gospodarka przypomina walec" – ocenia portal. Podkreśla, że jeszcze w latach 90. Polska była biedniejsza niż Wenezuela czy Argentyna, biorąc pod uwagę PKB per capita (według parytetu siły nabywczej), a obecnie jest o krok od wyprzedzenia Hiszpanii. Pod koniec obecnej dekady będzie natomiast deptać po piętach Włochom. Jak pisze "El Economista", Polska w latach 90. przeszła radykalną transformację gospodarczą, która położyła podwaliny pod trwały wzrost i obecne wyniki. Ponadto inwestycje zagraniczne i fundusze europejskie, a także dostęp do kluczowych rynków po przystąpieniu do UE, pozwoliły odnieść Polsce "bezprecedensowy sukces gospodarczy".

Reklama

Polska będzie miała najpotężniejszą armię w Europie

Portal podkreśla, że zmiany polityczne, które zaszły w Polsce w wyniku wyborów 15 października ubiegłego roku, mają również konsekwencje gospodarcze. Powołując się na raport banku ING, "El Economista" zwraca uwagę przede wszystkim na wsparcie rządu Donalda Tuska dla inwestycji.

"Polska szybko pnie się w rankingach gospodarczych, ale także wojskowych" – zauważa "El Economista". Podkreśla, że za kilka lat Polska będzie miała najpotężniejszą armię w Europie, prześcigając Francję czy Wielką Brytanię. "Polski walec nie chce wrócić do bycia 'zabawką' w rękach Rosji i Niemiec, jaką był przed laty” – konkluduje portal.