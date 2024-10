Monika Olejnik zapytała o komentarz na ruch Zbigniewa Ziobry. Aby usprawiedliwić nieobecność na posiedzeniach komisji śledczej ds. Pegasusa, były minister sprawiedliwości pokazał w sieci nagranie ze swojej operacji oraz kilka zdjęć. Wiem, co to znaczy, jeśli człowiek jest chory na jakiś nowotwór. Wiem, co to znaczy dla jego bliskich – powiedział poseł Wójcik. Monika Olejnik przerwała mu: "co pan może wiedzieć", na co poseł odpowiedział, że jego ojciec zmarł na nowotwór.

Reklama

Głos zabrała Magdalena Sroka. "Wyrachowany cynik, grający na siebie". To cytat z Dworczyka - tak skomentowała film. Dodała, że ten film to "policzek w twarz" dla wszystkich chorych na raka. Mój tata również umarł na raka. Ja, mając 10 lat, zostałam sierotą-powiedziała. Dodała, że zamiast publikacji filmu wystarczyłoby oświadczenie lekarskie.

"Bo się pan spoci niepotrzebnie"

Nie zakończyło to dyskusji. Minister Ziobro udzielił wywiadu, więc mógłby odpowiadać też na pytania, to oczywiste. Ale kogo? Nielegalnej komisji? Przecież was nie ma. Pani nie ma jako przewodniczącej komisji - powiedział Michał Wójcik.

Magdalena Sroka apelowała o spokój. Ale proszę na mnie nie krzyczeć i nie machać mi tutaj palcem, bo się pan zdenerwuje i spoci niepotrzebnie- odparła. W zamian usłyszała, że wszyscy, którzy zasiadają w komisji, są "hejterami". Was tam nie powinno być, jesteście przebierańcami– stwierdził Wójcik.

Wykup roczną subskrypcję DGP