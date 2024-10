Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski to główni - według mediów - faworyci KO do walki o fotel prezydenta Polski. Sondaże wskazują przewagę Trzaskowskiego, ale jak się okazuje, wcale nie jest pewne, że to on dostanie nominację. Przez cały listopad będzie trwała w partii cicha rywalizacja pomiędzy stronnikami obu polityków.