Polska i USA – współpraca ponad administracjami

Prezydent Warszawy podkreślił, że Polska powinna dążyć do budowania silnych, stabilnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi bez względu na zmieniające się władze w Białym Domu. Polska ma sojusz z USA, a nie z jedną administracją – zauważył Trzaskowski, akcentując potrzebę współpracy z obiema głównymi amerykańskimi partiami. Dodał, że ma dobre relacje z Republikanami i starał się zachować ostrożność w ocenie Donalda Trumpa.

"Pełna mobilizacja do przyszłych wyborów prezydenckich"

Trzaskowski podkreślił znaczenie nadchodzących wyborów prezydenckich w Polsce, wskazując na potrzebę zmiany, która umożliwi skuteczniejsze reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej. Jego zdaniem Polska potrzebuje prezydenta z demokratycznym podejściem, który zadba o wizerunek kraju i poszanowanie praw obywateli, w tym praw kobiet oraz niezależność sądownictwa.

W odniesieniu do polityki zagranicznej, Trzaskowski podkreślił, że należy unikać skrajnych reakcji i dążyć do dyplomacji opartej na umiarze i wzajemnym szacunku. W dyplomacji warto zachowywać umiar, bo od tego jest dyplomacja – stwierdził wiceszef PO, odnosząc się do konieczności utrzymania konstruktywnych relacji z każdą amerykańską administracją.

Wydatki Polski na obronność

Trzaskowski przypomniał, że Polska spełnia wymagania NATO w zakresie wydatków na obronność, które mają sięgnąć 5 proc. PKB w 2025 roku. Przypomniał słowa Donalda Trumpa, który oczekiwał odpowiedzialności od sojuszników, podkreślając, że Polska zawsze brała za siebie odpowiedzialność. „Jesteśmy idealnym przykładem tego, o czym zawsze mówił Donald Trump” – zaznaczył.

Utrzymanie spójności w sojuszach międzynarodowych

Podsumowując, Trzaskowski wskazał, że Polska powinna aktywnie wpływać na politykę w NATO i UE, promując większą odpowiedzialność ze strony europejskich państw. W jego opinii, polska polityka zagraniczna powinna być budowana w oparciu o stabilne i długofalowe relacje z USA, co zapewni Polsce lepszą pozycję na arenie międzynarodowej, niezależnie od politycznych zmian w Stanach Zjednoczonych.