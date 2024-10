Jak informuje Polsat, Walendziak będzie nadzorował kanały informacyjne: Polsat News, Wydarzenia24, Polsat News Polityka i Polsat News2 oraz programy i audycje publicystyczne nadawane na antenie głównej Polsatu, w tym przede wszystkim flagowy program informacyjny Telewizji Polsat, czyli "Wydarzenia".

Wiesław Walendziak - były prezes TVP i poseł PiS

Wiesław Walendziak jest związany z Telewizją Polsat od początku jej działania. W 1993 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego stacji. W latach 1994-1996 był prezesem zarządu Telewizji Polskiej. Następnie wszedł do polityki. W latach 1997-1999 był szefem Kancelarii Premiera Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka. W 1997 roku został posłem AWS, a w 2001 r. został wybrany ponownie do Sejmu, tym razem z listy PiS. Z kolei w latach 2005-2013 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu funduszu inwestycyjnego Prokom Investments SA, a od 2013 r. zatrudniony jest jako doradca prezesa zarządu Polkomtel Sp. z o.o.

Dyrektorem pionu informacji i publicystyki w Polsacie pozostaje Piotr Witwicki - przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy Polsatu. Pozostali członkowie zarządu Telewizji Polsat to Edward Miszczak, Adam Nowe, Janusz Pliszka i Katarzyna Wyszomirska- Wierczewska. Prezesem jest Piotr Żak.

Burza na szczytach władz w Polsacie

To kolejna zmiana w Polsacie. 23 października na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Telewizji Polsat wprawdzie nie było zapowiadanej próby zdymisjonowania prezesa Piotra Żaka, syna Zygmunta Solorza, ale zapadła uchwała, która ogranicza kompetencje syna miliardera jako prezesa spółki. W jej wyniku przy kluczowych decyzjach nie będzie potrzebny podpis prezesa. Spółka twierdzi, że "podjęto uchwałę o dodatkowych sposobach reprezentacji spółki, dotychczasowy z udziałem prezesa zarządu jest również obowiązujący".

To kolejna odsłona ogromnego konfliktu w rodzinie Solorza. Ojciec walczy z trójką dzieci o prawa do sukcesji. Solorz to jeden z najbogatszych Polaków - jego majątek szacuje się na ok. 7 mld zł.