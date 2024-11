Nad Barbarą Kurdej-Szatan znowu zbierają się ciemne chmury. Do sądu ma powrócić sprawa jej wpisu w mediach społecznościowych na temat Straży Granicznej. W 2022 r. postępowanie umorzono, jednak teraz Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Ma to związek ze skargą byłęgo Prokuratora Generalnego, Zbigniewa Ziobry.