Chodzi o konkretną partię żelu Cosmia. "Konsumenci, którzy zakupili produkt, proszeni są o nieużywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu" - czytamy w komunikacie sieci Auchan. Firma informuje, że żel został wycofany ze sprzedaży, ponieważ wykryto nim obecności Pseudomonas aeruginosa.

Reklama

To bardzo groźna bakteria, która jest jednym z najważniejszych i najgroźniejszych drobnoustrojów powodujących zakażenia wewnątrzszpitalne. Pseudomonas aeruginosa możewywołać także ostre zapalenia płuc, zapalenie opon mózgowych, układu moczowego, zakażenia kości i stawów.

U osób z osłabioną odpornością możliwe jest rozwinięcie sepsy, która często jest śmiertelna. Leczenie zakażenia Pseudomonas aeruginosa jest trudne ze względu na dużą odporność tej bakterii na antybiotyki.

Auchan przeprasza i ostrzega

Reklama

Komunikat dotyczy partii żelu Cosmia z peelingiem z pestki moreli. Był on sprzedawany z butelce o pojemności 250 ml oraz 750 ml. "Konsumenci, którzy zakupili produkt proszeni są o nieużywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany. Przepraszamy za problem i dziękujemy za zrozumienie" napisała firma Auchan w komunikacie.

Żel wycofany z sieci sklepów Auchan

Dokładny opis produktu:

Nazwa: Cosmia Żel pod prysznic z peelingiem z pestek moreli;

Objętość: 250 ml oraz 750 ml;

Kod kreskowy (EAN): 3596710517350, 3596710517367.