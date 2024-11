Marija Zacharowa ogłosiła, że amerykańska baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie dołączyła do listy priorytetowych celów do potencjalnych ataków atomowych przez wojska rosyjskie. Zdaniem rzeczniczki rosyjskiego MSZ utworzenie tego typu obiektu to "prowokacyjny krok, który prowadzi do podważenia stabilności strategicznej".