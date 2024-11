Putin wypowiadał się już na temat decyzji o wystrzeleniu zachodnich rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji - powiedziała Marija Zacharowa, cytowana przez agencję TASS. Rzeczniczka MSZ Rosji przypomniała wypowiedź Władimira Putina, w której mówił on o "walce" państw NATO z Federacją Rosyjską. Przedstawiciele rosyjskich władz mówią też o "dużym kroku" w kierunku "rozpoczęcia trzeciej wojny światowej".

Reklama

We wrześniu Putin ostrzegał Zachód, aby nie pozwalał Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu w ataku na terytorium Rosji. Powiedział, że dla Moskwy będzie to "bezpośredni udział" krajów NATO w wojnie w Ukrainie. Będzie to oznaczać, że kraje NATO, USA i państwa europejskie walczą z Rosją - powiedział Putin.

Rosja o "amerykańskich atakach rakietowych"

Sprawę skomentował również szefa Komisji Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej, Leonid Słuckii. Jego zdaniem "amerykańskie ataki rakietowe w głąb rosyjskich regionów nieuchronnie doprowadzą do poważnej eskalacji". Biden najwyraźniej zdecydował się zakończyć swoją kadencję prezydencką i przejść do historii jako "Krwawy Joe". Jeśli dane ze źródeł publikacji się potwierdzą, będzie to oznaczać tylko jedno: bezpośredni udział Stanów Zjednoczonych w konflikcie w Ukrainie, co nieuchronnie będzie się wiązało z najostrzejszą reakcją Rosji, ze względu na zagrożenia, jakie zostaną stworzone dla naszego kraju - dodał Słuckii.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną