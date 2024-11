Do wygrania ogromna kwota w Lotto. W piątkowym losowaniu w loterii Eurojackpot do zgarnięcia będzie maksymalna kwota kumulacji, wynosząca 120 mln euro, czyli 520 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw. 12,5 zł – dokładnie tyle kosztuje zakład w tej grze. Trzeba wybrać 5 liczb z 50 i2 liczby z 12. Eurojackpot to międzynarodowa loteria, w której uczestniczy 19 państw z całej Europy, w tym także Polska. Jej organizatorem w naszym kraju jest Totalizator Sportowy.

Losowania w loterii Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Loteria Eurojackpot. Szanse wygranej

Jakie są szanse wygrania tak ogromnej kwoty? Odpowiedź eksperta nie jest zaskakująca: bardzo małe.

Trafienie głównej wygranej jest dokładnie 10 razy trudniejsze niż trafienie "szóstki" w Lotto - mówi w rozmowie z portalem o2.pl Janusz Paśkiewicz, twórca strony multipasko.pl z analizami dotyczącymi gier liczbowych.

Szansa na wygranie głównej nagrody w loterii Eurojackpot to 1 do prawie 140 milionów. Dla porównania w Lotto szansa na główną wygraną to 1 do blisko 14 milionów-dodaje. Kupując cztery zakłady Lotto, szansa na trafienie rośnie nam cztery razy. Tym samym już porównując granie za 12 zł w Lotto do grania za 12,50 w Eurojackpot, mamy 40 razy większą szansę na trafienie w Lotto. Porównajmy to jednak do wygrania takiej kumulacji jak teraz 520 milionów, czyli ponad 100 razy więcej. Tu niejako Eurojackpot "opłaca się" bardziej. Podkreślmy, że jest tak, dopóki kumulacja w Lotto nie przekroczy 13 milionów, a kumulacja w Eurojackpot jest maksymalna - mówi Janusz Paśkiewicz.