Ryszard Poznakowski był członkiem zespołów Czarno-Czarni oraz Trubadurzy. Komponował muzykę i pisał teksty dla takich znanych artystów jak Krzysztof Krawczyk, Alicja Majewska, Andrzej Zaucha czy Wojciech Gąssowski.

Ryszard Poznakowski przez lata chorował. Co było przyczyną jego śmierci?

Do największych hitów Poznakowskiego należą m.in. "Mały książę", "Chałupy welcome to", "Gdzie się podziały tamte prywatki", "Bądź dziewczyną moich marzeń", "Znamy się tylko z widzenia" oraz "Trzynastego".

Ryszard Poznakowski odszedł w nocy z 30 listopada na 1 grudnia. Informacja o jego śmierci trafiła do mediów w niedzielę rano. W ostatnich latach swojego życia Poznakowski zmagał się z chorobą, która dotknęła jego dłoni. Przypadłość przeszkadzała mu w swobodnej grze na instrumentach. Musiał przejść skomplikowaną operację. Nie to jednak było powodem jego odejścia.

O przyczynach jego śmierci jako pierwszy m.in. w rozmowie z "Faktem" mówił Marian Lichtmnn. Zdradził, że Poznakowski od pewnego czasu zmagał się z nowotworem. Niemal do ostatnich miesięcy był jednak w dosyć dobrej formie.

Odszedł wczoraj po ciężkiej chorobie. Smutna wiadomość. Jest to dla mnie szok. Wiemy, że się leczył, ale był w znakomitej formie, więc nie wierzyłem. Od kilku dni nie mogłem się do niego dodzwonić - powiedział Lichtman.

Przyjaciel ujawnił przyczynę śmierci Ryszarda Poznakowskiego

Choroba, jak się okazuje, mocno nasiliła się w ostatnich miesiącach jego życia. Jak powiedział w rozmowie z "Super Expressem" przyjaciel Poznakowskiego, czyli Piotr Kuźniak nowotwór, z którym zmagał się artysta był złośliwy.

Rysiu Poznakowski był chory na nowotwór złośliwy i niestety tak się to zakończyło. Od początku wiedzieliśmy o jego stanie zdrowia, ale choroba nasiliła się w ostatnich miesiącach - wyznał. O tym, że u Poznakowskiego nastąpiły przerzuty, wspominał też w rozmowie z "Faktem" Lichtman. Nie odbierał już telefonów, bo pewnie nie najlepiej się już czuł. Odszedł, a mógł żyć jeszcze przez wiele lat i dawać nam przyjemność z muzyki - powiedział.