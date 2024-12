Przed weekendem w przestrzeni publicznej pojawił się apel o pomoc w poszukiwaniach dziekana wydziału matematyczno-fizycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tragiczny finał poszukiwań profesora

W niedzielę częstochowska policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu przez przypadkową osobę samochodu zaginionego w miejscowości Kuleje (k. Częstochowy). W środku pojazdu znajdowały się zwłoki poszukiwanego.

Wszczęto śledztwo

W poniedziałek częstochowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia doprowadzenia do samobójstwa zaginionego mężczyzny. Jak poinformowała, taka kwalifikacja prawna śledztwa jest przyjmowana przez prokuratorów w sytuacji podejrzenia zamachu samobójczego. Celem śledztwa jest ustalenie czy jakieś inne osoby przyczyniły się do targnięcia się na życie przez pokrzywdzonego. W toku dalszego śledztwa będą przesłuchiwani świadkowie i będzie przeprowadzana sekcja zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - powiedział rzecznik Prokuratury Rejonowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

Badana przyczyna zgonu

Prokurator wyjaśnił, że sekcja ma także udzielić odpowiedzi na pytania o przyczynę zgonu prof. Kurkowskiego. W trakcie sekcji zostaną pobrane próbki materiału biologicznego w związku z koniecznością wykoniania badań toksykologicznych. Związane jest to z tym, że w toku czynności na miejscu zdarzenia w pojeździe tego mężczyzny zabezpieczono środki farmakologiczne, które będą przedmiotem dalszych badań - dodał prok. Ozimek.

Oprócz środków farmakologicznych, w miejscu odnalezienia zwłok, prokurator zabezpieczył również zapiski, które prawdopodobnie zostały sporządzone przez mężczyznę.

W wyniku czynności nie ujawniono na zwłokach żadnych obrażeń ciała, mogących skutkować zgonem mężczyzny - zaznaczył prok. Tomasz Ozimek. Dowody zebrane w toku tego śledztwa nie wskazują na udział osób trzecich - dodał prokurator.

Wyszedł "na miasto"

Ostatni kontakt telefoniczny rodziny z zaginionym miał miejsce 3 grudnia ok. godz. 10; wracając z wyjazdu poinformował żonę, że wróci do domu około południa. Sąsiedzi go widzieli i potwierdzili, że wrócił. Zostawił w domu laptop i książki, zjadł coś, a także napisał kartkę z informacją, że wychodzi na miasto - powiedziała w piątek wieczorem żona zaginionego Katarzyna Kurkowska.

Niedługo po wyjściu z domu, Kurkowski wyłączył dwie karty SIM w telefonie oraz lokalizację, uniemożliwiając dalszy kontakt. Następnie wyjechał autem z miejsca zamieszkania. W nocy z 3 na 4 grudnia, telefon mężczyzny krótko logował się do sieci w okolicach miejsca zamieszkania.

W niedzielę wieczorem rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Ryszard Czekalski poinformował o śmierci prof. Mirosława Kurkowskiego.

Kariera uniwersytecka

Mirosław Kurkowski to polski informatyk, doktor habilitowany nauk technicznych. Był zatrudniony na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Zawierciu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku i Politechnice Częstochowskiej.

Pracował w Europejskiej Uczelni w Warszawie, na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie od bieżącego roku akademickiego pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych UKSW, i w Akademii Policji w Szczytnie (od października 2018 r., na stanowisku profesora uczelni Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej ISK WBiNP; prowadził zajęcia z zakresu informatyki, logiki i kryptologii).