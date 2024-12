Krystyna Podleska i Stanisław Tym to duet z kultowego filmu "Miś" Stanisława Barei. Aktorka wcielała się w nim w postać Aleksandry Kozeł, kochanki Ryszarda Ochódzkiego. To nie było ich jedyne zawodowe spotkanie. Obydwoje występowali w skeczach z kabaretem.

Krystyna Podleska przyjaźniła się ze Stanisławem Tymem

Wspólna praca zaowocowała przyjaźnią, która przetrwała lata. Jak wyznała Krystyna Podleska w jednym z najnowszych wywiadów nigdy nie stracili kontaktu. To był fantastyczny człowiek i to był zaszczyt się z nim przyjaźnić. To był bardzo mądry, inteligentny, twórczy i dowcipny człowiek. Wyjątkowa postać - powiedziała Krystyna Podleska w rozmowie z "Faktem".

Krystyna Podleska czyli słynna Krysia z "Misia" wyznała również, jak wyglądały ostatnie chwile Stanisława Tyma. Przyznała, że to był dla niego niezwykle trudny czas.

Tak wyglądały ostatnie chwile życia Stanisława Tyma

Choroba dawała mu się we znaki i osłabiała go. Nie tracił jednak swojego sarkastycznego poczucia humoru.

Koniec jego życia był ciężki, choć się nie skarżył. Niestety nie mógł chodzić przez chorobę i był na wózku. Z pewnością dla tak silnego mężczyzny była to trudna sytuacja, ale on dowcipkował do końca - powiedziała.

Jak wyznała Krystyna Podleska znany z roli Ryszarda Ochódzkiego aktor był jej idolem. Mieliśmy podobne poczucie humoru, poglądy. Czasami było z nim trudno porozmawiać, bo zawsze był jakiś dowcip, ironia, ale przeinteligentna. Jego mózg działał błyskawicznie - powiedziała.