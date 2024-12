Najnowocześniejsze Rosomaki dla polskiego wojska

Rosomaki-L to najnowsza i ulepszona wersja popularnych transporterów opancerzonych. W porównaniu do klasycznego modelu zostały wydłużone, mają zwiększoną nośność, nowoczesny silnik i możliwość pływania dzięki wbudowanemu falochronowi. Umowa obejmuje nie tylko same pojazdy, ale także pakiet logistyczny i szkoleniowy, co pozwoli na kompleksowe przygotowanie wojska do użytkowania sprzętu.

Wzrost liczby Rosomaków w polskiej armii

Reklama

Podczas uroczystości Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Rosomaki są kluczowym elementem wyposażenia polskich sił lądowych, które obecnie dysponują około tysiącem tych pojazdów. Tegoroczne zamówienia, obejmujące lipcowy zakup 58 transporterów i podpisaną we wtorek umowę, zwiększą flotę o 138 pojazdów.

W siłach lądowych Rosomaków nie brakuje, ale ta nowoczesna wersja jest niezwykle potrzebna naszym żołnierzom – zaznaczył szef MON.

Reklama

Wsparcie przemysłu zbrojeniowego

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kontrakt na Rosomaki-L to nie tylko inwestycja w bezpieczeństwo kraju, ale także impuls dla polskiej gospodarki. Produkcja transporterów wspiera krajowy przemysł zbrojeniowy i tworzy miejsca pracy, co ma istotne znaczenie dla rozwoju technologicznego i ekonomicznego Polski.