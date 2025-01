Zmarł Ryszard Kapuściński, Prezes klubów "Gazety Polskiej". Był człowiekiem niezłomnym, oddanym idei wolności i wartościom, które zawsze bronił z pasją i oddaniem - napisał premier Mateusz Morawiecki.

Nie żyje Ryszard Kapuściński. Prezes klubów "Gazety Polskiej"

Były premier dodał, że "jego nieoceniony wkład w budowanie wspólnoty pozostanie w nas na zawsze". Niech spoczywa w pokoju - napisał były premier.

Ryszard Kapuściński był prezesem klubów "Gazety Polskiej". Za swoje zasługi został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 70 lat.

Ryszarda Kapuścińskiego pożegnał Tomasz Sakiewicz

Na antenie TV Republika pożegnał go również Tomasz Sakiewicz. Współpracowaliśmy od początku Klubów "Gazety Polskiej". On stworzył w znacznej mierze tę strukturę i stworzył ducha tych klubów - mówił Sakiewicz. Dodał, że Kapuściński od lat chorował, więc spodziewano się, że "ta chwila nadejdzie".

Mimo to, będąc zupełnie unieruchomionym, starał się łączyć, pisać do gazety. Wykonywał wielki wysiłek, żeby być aktywnym do samego końca. Do końca był z nami - powiedział Sakiewicz.