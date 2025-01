Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra na rzecz hematologii i onkologii dziecięcej. 26 stycznia wolontariusze zbierali m.in. pieniądze do puszek.

Gwiazdy grają dla WOŚP

Trwa też zbiórka za pośrednictwem kanałów cyfrowych. WOŚP wspierają gwiazdy, a są wśród nich np. Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, Michał Wiśniewski czy Maciej Musiał. Swoje aukcję zorganizowali też politycy, np. marszałek Sejmu, Szymon Hołownia.

W akcję zaangażował się profil "Make Life Harder", prowadzony przez Jakobe Mansztajna i Karolinę Bacię, który zgromadził aż 1,6 mln użytkowników na Instagramie. Platforma jest znana z publikacji memów, dotykających aktualnych tematów. Twórcy internetowi wykorzystują swoją popularność do tego, by anażować obserwatorów w różnorodne akcje charytatywne.

Rekordowe wpływy do skarbonki "Make Life Harder"

Z okazji 33. finału WOŚP po raz kolejny "Make Life Harder" uruchomił e-skarbonkę, do której internauci mogą wpłacać pieniądze, by wesprzeć fundację Jerzego Owsiaka. W tym roku udało się zebrać aż 3 050 133 zł, bijąc tym samym rekord z ubiegłego roku o zaledwie 12 tys. zł.

"To idziemy kupić twaróg na sernik. A wam, znajomym z MLH, chcieliśmy powiedzieć, że to fajne jest, że możemy się różnić w wielu sprawach, i różnimy się przecież, a potem przychodzi taki dzień jak dzisiaj i okazuje się, że to jednak nie ma żadnego znaczenia"- napisali twórcy profilu.