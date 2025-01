26 stycznia odbył się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierano na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. W wyniku medialnej nagonki prawicowych mediów, czyli TV Republika i wPolsce.pl Jerzy Owsiak zaczął otrzymywać groźby śmierci. Interweniowała policja.

TV Republika o WOŚP w dniu finału

Na antenie stacji Tomasza Sakiewicza zorganizowano nawet kampanię "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". W wyniku gróźb wobec założyciela WOŚP zatrzymano cztery osoby. Jedna z nich przyznała, że jego zachowanie zmotywowane było materiałem Telewizji Republika, w którym Owsiak został pokazany w złym świetle. W dniu finału w serwisie informacyjnym "Dzisiaj" ponownie zaatakowano Owsiaka. Wytknięto mu m.in. rzekomą niechęć do rozliczania się z corocznych zbiórek.

Festiwal pomówień

W materiale Konrada Węża, który wyemitowano w 26 styczna wieczorem w serwisie informacyjnym "Dzisiaj", przekazano, że założyciel fundacji pytania o rozliczenie zbiórek na WOŚP twierdzi, że to "mowa nienawiści". Warto wspomnieć, że informacje o działalności WOŚP są jawne i można wszystko sprawdzić na stronie internetowej fundacji. W materiale nawiązano również do Donalda Tuska i zasugerowano, że Owsiak miał przekazać część środków fundacji na kampanię Platformy Obywatelskiej przed październikowymi wyborami 2023 roku.

TV Republika o "seansach nienawiści"

W dalszej części materiału wspomniano o zorganizowanej w niedzielę przed siedzibą TV Republika akcji "zwartych oddziałów miłośników Orkiestry". Wśród jej uczestników, jak stwierdzono w materiale, były osoby, które rzekomo zakłócały przebieg miesięcznic smoleńskich poprzez inicjowanie "seansów nienawiści". "To te same twarze, które wielokrotnie zakłócały miesięcznice smoleńskie czy inne wydarzenia z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wielokrotnie były to seanse nienawiści. Ci zwolennicy rządu Donalda Tuska pozostają jednak bezkarni, mimo iż groźby padały w obecności policji" - stwierdził Konrad Wąż.

Skargi do KRRiT

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło już kilkanaście tysięcy skarg na materiały Republiki i wPolsce24 dotyczące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej założyciela Jerzego Owsiaka. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, regulator oceni treści budzące kontrowersje w obu stacjach.