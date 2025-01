TV Republika zapowiada pozew. WOŚP odpowiada

Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz napisał w środę w serwisie X o pozwie przeciwko Jerzemu Owsiakowi. - Występujemy przeciwko Owsiakowi z kolejnym pozwem o czyn nieuczciwej konkurencji. Na podstawie absurdalnego kłamstwa chce zastraszać reklamodawców. Każda realna szkoda zostanie pokryta z kieszeni tego kłamcy - oświadczył.

Rzeczniczka prasowa WOŚP Aleksandra Rutkowska poinformowała w czwartek PAP, że do fundacji "nie dotarły żądania TV Republika opierające się na przepisach o nieuczciwej konkurencji". Zaznaczyła, że tego rodzaju "roszczenia nie mają jakichkolwiek podstaw, gdyż wspomniana ustawa nie obejmuje działalności fundacji charytatywnych, takich jak WOŚP, bo Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej".

Reklama

Zwróciła uwagę, że Fundacja nie jest podmiotem konkurencyjnym wobec podmiotu typowo komercyjnego, jakim jest TV Republika. - Jedyne podobieństwo występujące pomiędzy oboma podmiotami to fakt, że zarówno Fundacja WOŚP i TV Republika prosiły swoich sympatyków o wpłaty. Z tą różnicą, że my zbieraliśmy środki na onkologię i hematologię dziecięcą, a TV Republika fundusze na siebie, na wyposażenie studia - powiedziała Rutkowska.

Reklama

Zastrzegła, że "wszelkie apele ze strony fundacji, które zwracały uwagę na nieetyczne działania ze strony TV Republika, były kierowane do partnerów" WOŚP.

Firmy rezygnują z reklam w TV Republika po apelu Owsiaka

We wtorek sieć handlowa Lidl poinformowała, że w razie braku dojścia do porozumienia WOŚP z TV Republiką zaprzestanie dalszych emisji spotów reklamowych w stacji. Jak przekazała, spółka ma wykupione świadczenia do marca. Podobne oświadczenie w środę wydał zarząd spółki Oleofarm, firmy produkującej m.in. suplementy diety. - W związku z ostatnimi wydarzeniami oraz reakcjami społecznymi dotyczącymi działań Telewizji Republika, firma Oleofarm Sp. z o.o. podjęła decyzję o zakończeniu emisji swoich reklam na antenie tej stacji. Reklamy jej marek będą emitowane tylko do 31 stycznia br.

W poniedziałek prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas konferencji podsumowującej 33. Finał WOŚP oświadczył, że jeżeli jakakolwiek firma chce współpracować z WOŚP i reklamować się w TV Republika, to "musi wybrać". Dotyczy to firm, które będą wykupywać nowe pakiety reklamowe w tej stacji, a nie tych mających aktualnie umowy.

Nie będziemy z wami współpracować, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika, która jest antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami– powiedział szef WOŚP. Dotyczyć ma to także firm, z którymi fundacji się obecnie "świetnie współpracuje", ponieważ według Jerzego Owsiaka nie da się połączyć filozofii działania Orkiestry i obecności w TV Republika. Stacja domaga się za to przeprosin.

Według Owsiaka materiały emitowane w tej stacji spowodowały groźby pod jego adresem. - Groźby, że ktoś chce mi odstrzelić głowę, były zainspirowane tą telewizją – powiedział.

Tuż przed 33. Finałem fundacja Basta opublikowała przygotowany na jej zlecenie raport Instytutu Monitorowania Mediów. Według niego, z 218 materiałów wyemitowanych 1–12 stycznia 2025 r. w TV Republika i wPolsce24 o WOŚP i Jerzym Owsiaku 89 proc. miało charakter jednoznacznie negatywny. Koncentrowały się one na personalnych atakach i podważaniu transparentności działań fundacji. Przekazy dotarły łącznie do 13 mln odbiorców, a ich szacunkowy ekwiwalent reklamowy oszacowano na 3,82 mln zł.