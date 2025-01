Będzie WOŚP dla zwierząt

"Zwierzogranie” to nowa inicjatywa, która ma na celu stworzenie przestrzeni, w której miłość do zwierząt staje się siłą napędową do zmiany ich losu. Pomysłodawcą projektu jest Łukasz Litewka, poseł Lewicy i sternik Fundacji #teamLitewka, który już od dawna angażuje się w działania na rzecz czworonogów. Jak pisze na tronie nowej inicjatywy jego motywacją jest miłość do zwierząt. Wiem, że zasługują na lepszy świat. To właśnie dlatego powstała idea „Zwierzogrania” – aby połączyć pasję, odpowiedzialność i miłość do zwierząt w jedno wielkie wydarzenie, które przyciągnie uwagę całej Polski - czytamy.

Jakie są cele inicjatywy?

Celem inicjatywy jest zebranie funduszy, które zostaną przeznaczone na pomoc zwierzętom, które często nie mają głosu. Warto podkreślić, że projekt jest czymś więcej niż tylko akcją charytatywną – to zaproszenie do wspólnego działania, które ma na celu zbudowanie mostu między ludźmi a zwierzętami. To nie tylko kwestia finansowa, ale i edukacyjna, mająca na celu uświadamianie społeczeństwa, jak ważne jest podejmowanie odpowiedzialności za naszych czworonożnych przyjaciół.

Jurek Owsiak daje zielone światło

Poseł poinfomrował, że ważnym momentem w historii "Zwierzogrania” było otrzymanie oficjalnego listu poparcia od Jurka Owsiaka, który zauważył potencjał tego projektu i wyraził swoje wsparcie. Poparcie Jurka Owsiaka, znanego z organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to ogromny krok do przodu i szansa na większe zaangażowanie społeczne.

Litewka podkreśla, że zwierzęta zasługują na coś więcej niż dotychczasowy świat, który dla nich stworzyliśmy. Projekt ma na celu wyjście naprzeciw ich potrzebom, ale również zjednoczenie ludzi, którzy chcą działać na rzecz poprawy ich sytuacji.

Co dokładnie będzie się działo i kiedy?

Jak informuje poseł on i jego zespół prowadzą pierwsze rozmowy z przyszłymi partnerami "Zwierzogrania”. Choć szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że celem jest zorganizowanie wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się w 14 lutego – w Dzień Zakochanych. Zgodnie z zapowiedzią, tego dnia zostanie ogłoszony cel zbiórki, który, jak zapewnia Litewka, "będzie naprawdę wyjątkowy".

Jak możesz pomóc?

Każdy, kto chce wesprzeć "Zwierzogranie”, może to zrobić na kilka sposobów. Przede wszystkim warto zacząć od udostępniania informacji o projekcie w mediach społecznościowych, dzięki czemu więcej osób dowie się o tej inicjatywie. Dodatkowo warto śledzić stronę internetową "Zwierzogrania”, na której pojawią się wszystkie szczegóły dotyczące samego wydarzenia oraz możliwości wsparcia.