Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało we wtorek (18.02) nowy alert. To ostrzeżenie przed smogiem. Komunikat dotyczy mieszkańców powiatów w pięciu województwach.

Alert RCB dla pięciu województw. "Unikaj aktywności na zewnątrz"

"Uwaga! Dziś (18.02) zła jakość powietrza (PM10, smog). Unikaj aktywności na zewnątrz i wietrzenia mieszkania" – czytamy w komunikacie RCB.

Alert RCB został wysłany do odbiorców w części województw:

śląskiego – powiaty zawierciański, myszkowski, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, rybnicki, mikołowski;

RCB radzi, aby mieszkańcy tych powiatów zrezygnowali dziś ze spacerów i uprawiania sportu na zewnątrz, a także ograniczyli wietrzenie pomieszczeń.

Czym jest pył PM10 i czy jest szkodliwy dla zdrowia?

Pył PM10 jest jednym z głównych składników smogu. Może on zawierać:

sadzę (m.in. cząstki węgla);

metale ciężkie (np. ołów, kadm, arsen);

siarczany, azotany i amoniak;

węglowodory aromatyczne.

Pył PM10 dostaje się do układu oddechowego, a mniejsze cząstki mogą przenikać do płuc, a nawet do krwiobiegu. Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel i zaostrzenie astmy.