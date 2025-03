Kiedy zmiana czasu na letni w Polsce w 2025?

W nocy z 29 na 30 marca 2025 roku nastąpiła zmiana czasu z zimowego na letni. Będziemy spać dłużej czy krócej z 29 na 30 marca? O godzinie 2:00 przestawiliśmy zegarki o godzinę do przodu, co oznacza, że wskazówki przesunęły się na 3:00. W praktyce oznacza to, że tej nocy śpimy o godzinę krócej, ale jednocześnie wieczory będą dłużej jasne.

Czy trzeba pamiętać o przestawieniu zegarków?

Większość nowoczesnych urządzeń, tj. smartfony, komputery i telewizory, automatycznie dostosowuje czas do zmiany. Jednak w przypadku starszych zegarków, zegarów ściennych i urządzeń domowych, warto samodzielnie przestawić godzinę, aby uniknąć zamieszania.

Czy telefon sam się przestawi?

Tak, większość nowoczesnych telefonów (Android i iPhone) automatycznie przestawia się na czas letni lub zimowy – pod warunkiem, że masz włączoną automatyczną aktualizację daty i godziny. Jak to sprawdzić?

Na iPhone: wejdź w Ustawienia - Ogólne - Data i czas. Upewnij się, że opcja Ustaw automatycznie jest włączona.

Na Androidzie: wejdź w Ustawienia - Data i godzina. Włącz Automatyczna data i godzina lub Pobieraj dane z sieci/operatora.

Dlaczego w 2025 wciąż przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu w Polsce funkcjonuje od wielu lat i została wprowadzona głównie w celu lepszego wykorzystania światładziennego. Przesunięcie zegarków o godzinę do przodu na wiosnę pozwala na dłuższe korzystanie z naturalnego światła wieczorem, co według założeń miało prowadzić do oszczędności energii.

Jednak w ostatnich latach coraz więcej osób kwestionuje sens tej praktyki. Zmiany czasu mogą negatywnie wpływać na zdrowie, koncentrację i produktywność, zwłaszcza u osób starszych, dzieci oraz pracowników zmianowych.

Czy to ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Od kilku lat trwają debaty na temat zniesienia zmiany czasu w Unii Europejskiej. Choć już w 2019 roku Parlament Europejski przegłosował możliwość rezygnacji z przestawiania zegarków, decyzja ostatecznie pozostaje w gestii poszczególnych państw członkowskich. W Polsce wciąż obowiązuje system dwóch stref czasowych – zimowej i letniej. Na ten moment nie ma oficjalnej decyzji o zniesieniu zmiany czasu, ale temat regularnie wraca w dyskusjach politycznych i gospodarczych.

Jak zmiana czasu wpływa na organizm?

Przesunięcie zegarków o godzinę do przodu oznacza krótszy sen, co może prowadzić do:

Zmęczenia i problemów z koncentracją w pierwszych dniach po zmianie czasu,

w pierwszych dniach po zmianie czasu, Zaburzeń rytmu dobowego , zwłaszcza u osób wrażliwych na zmiany harmonogramu dnia,

, zwłaszcza u osób wrażliwych na zmiany harmonogramu dnia, Podwyższonego ryzyka problemów ze zdrowiem , m.in. wzrostu ciśnienia i zwiększonego ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych,

, m.in. wzrostu ciśnienia i zwiększonego ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, Większej liczby wypadków drogowych – statystyki wskazują, że w pierwszych dniach po zmianie czasu liczba kolizji może być wyższa.

Aby złagodzić skutki zmiany czasu, warto kilka dni wcześniej stopniowo korygować godziny snu oraz dostosować tryb dnia do nowego rytmu.

Kiedy wracamy do czasu zimowego w 2025?

Kolejna zmiana czasu nastąpi w październiku 2025 roku, z 26 na 27. Wówczas zegarki zostaną przestawione z 3:00 na 2:00, co oznacza, że będziemy mogli spać godzinę dłużej.