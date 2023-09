"Pan tu nie stał...". Tak wyglądały kolejki w PRL [FOTO]

Kolejki sklepowe do dziś są najbardziej rozpoznawalnym symbolem PRL-u. To w nich rodziły się przyjaźnie, a nawet miłości. To w nich narodziła się także jedna z profesji tamtej epoki, czyli "zawód stacza kolejkowego". Ubecja uważała, że to w kolejkach można najwięcej dowiedzieć się o nastrojach społeczeństwa.

1/7 Długie kolejki, brak produktów były codziennością dla ludzi żyjących w czasach PRL. Marta Kawczyńska