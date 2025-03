"Na obszarach zabudowanych, w tym w miejscach zamieszkania ludzi, dzikie zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia" – ostrzegają władze miasta w oficjalnym komunikacie.

Dzikie jelenie opanowały Zakopane. Urzędnicy ostrzegają

Jelenie coraz częściej podchodzą pod domy i pensjonaty, a także pojawiają się na ulicach. Niektóre z nich nie wykazują lęku przed człowiekiem, co sprawia wrażenie, że są oswojone. To złudzenie – zachowanie dzikich zwierząt może być nagłe i nieprzewidywalne, zwłaszcza gdy czują się zagrożone.

Urząd Miasta przypomina, by pod żadnym pozorem nie zbliżać się do jeleni, nie próbować ich dotykać, dokarmiać ani tym bardziej płoszyć. "Pamiętajmy, że jeleniowate to dzikie zwierzęta, a ich zachowanie bywa nieprzewidywalne" – zaznaczono w komunikacie.

Jelenie pod pensjonatami i na ulicach. Zakopane apeluje: Trzymaj dystans

Przyrodnicy podkreślają, że dokarmianie dzikich zwierząt przynosi więcej szkody niż pożytku. Utrata naturalnych instynktów w zdobywaniu pożywienia może prowadzić do uzależnienia od ludzi, a to z kolei – do częstszych wizyt w miastach, osłabienia kondycji zwierząt i zwiększenia ryzyka chorób.

Władze przypominają również, jak zachować się w przypadku spotkania jelenia: należy spokojnie się oddalić, unikać gwałtownych ruchów i nie zbliżać się do zwierzęcia. Szczególnie ważne jest trzymanie psów na smyczy – mogą one sprowokować agresywne reakcje.

Jelenie w mieście. Nieodpowiedzialne zachowania ludzi

Nie brakuje przypadków skrajnej nieodpowiedzialności – w poprzednich latach turyści nie tylko dokarmiali jelenie, ale próbowali robić sobie z nimi zdjęcia, a nawet… sadzać dzieci na ich grzbietach. Takie sytuacje są nie tylko niebezpieczne, ale mogą też zakończyć się tragicznie.

Przykład? We wrześniu ubiegłego roku dwa duże samce jeleni stoczyły widowiskową walkę… na ulicy Jagiellońskiej w samym centrum Zakopanego. Według przyrodników, takie starcia są rzadkością nawet w naturalnym środowisku. W środku miasta – to potencjalna katastrofa.

