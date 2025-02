W Rabce-Zdroju doszło do brutalnego napadu na 14-letnią dziewczynkę, która rano szła do szkoły. Nieznany sprawca przewrócił ją na ziemię i zaczął bić. Na szczęście zareagowali świadkowie, którzy ruszyli na pomoc i spłoszyli napastnika. Policja prowadzi intensywne działania, by odnaleźć sprawcę.