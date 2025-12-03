Do wypadku doszło przed godziną 18:00 na ulicy Bieńczyckiej, w rejonie prowadzącym do Ronda Kocmyrzowskiego. Zderzyły się dwa składy: tramwaj linii numer 5 i numer 52.

35 osób poszkodowanych

W wyniku kolizji rannych zostało łącznie 35 osób. Choć 34 pasażerów odniosło jedynie niegroźne obrażenia i otarcia, stan jednej osoby wymagał specjalistycznej opieki. Najpoważniejsze obrażenia odniósł motorniczy jednego z tramwajów.

Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby uwolnić poszkodowanego motorniczego z wraku pojazdu – poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej, kpt. Hubert Ciepły. W akcji brało udział siedem zastępów straży pożarnej i siedem karetek pogotowia.

Zablokowane torowisko

Zderzenie zablokowało torowisko na ulicy Bieńczyckiej. Krakowskie MPK natychmiast wprowadziło autobusy zastępcze, które zapewniły schronienie i transport pasażerom. Blokada dotyczy kilku kluczowych linii. Linie 1, 5, 9, 14 i 52 kierowane są na zmienione, objazdowe trasy.