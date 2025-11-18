Poważny wypadek w Warszawie. Zderzyły się dwa tramwaje i autobus, 23 osoby ranne

Do wypadku doszło około godz. 7.50 na odcinku między placem Bankowym a Starym Miastem. Jak przekazała policja, zderzyły się tam tramwaj przejazdu technicznego i tramwaj linii 4 z autobusem 160.

Jechały one drogą przeznaczoną dla autobusów i tramwajów w jednym kierunku i najechały na siebie – wyjaśnił podkom. Rafał Markiewicz z KSP.

Jak poinformowała KSP, w wypadku poszkodowane zostały 23 osoby - 17 zostało hospitalizowanych, a 6 przebadano na miejscu.

Występują duże utrudnienia w ruchu. Aleja Solidarności na wysokości numerów 64-68, w kierunku do placu Bankowego, jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują ruchem i prowadzą kierowców na objazdy na trasę W-Z.

Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie pl. Bankowego tramwaje linii 13, 20, 23, 26 jadące w kierunku Cmentarz Wolski – Boernerowo – Nowe Bemowo – Metro Młociny zostały skierowane na trasy objazdowe najbliższymi możliwymi przejezdnymi ciągami.