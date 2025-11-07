Potężna burza geomagnetyczna uderzy w Ziemię. Eksperci: Najsilniejsza od lat

Modele opracowane przez Laboratorium Astronomii Słonecznej (XRAS) wskazują, że seria koronalnych wyrzutów masy zmierza w stronę Ziemi. Istnieje możliwość, że te wyrzuty połączą się, tworząc jedną dużą chmurę plazmy. Początkowa prognoza przewiduje burzę o sile G3-G4 (od silnej do bardzo silnej), jednak w zależności od dalszych analiz, może ona osiągnąć najwyższy poziom G5.

Tego typu burza geomagnetyczna może zakłócać funkcjonowanie satelitów, systemów GPS, łączności, a także może wpływać na internet. Może także powodować wahania ciśnienia atmosferycznego i wpłynąć na samopoczucie osób wrażliwych na zmiany pogodowe.

Burze geomagnetyczne zazwyczaj trwają od kilku godzin do jednej doby, a ich skutki mogą być odczuwalne przez kolejne 1-2 dni.

Jak się przygotować na potężną burzę geomagnetyczną? Praktyczne wskazówki

Specjaliści radzą, by w dniach intensywnych zakłóceń unikać stresu, nadmiernego wysiłku fizycznego oraz spożywania alkoholu i dużych ilości kawy.

Należy również pić więcej wody, mieć pod ręką niezbędne leki i starać się ograniczyć wychodzenie z domu, a także unikać podróży, w tym długich lotów. Osoby odczuwające osłabienie, bóle głowy lub zawroty głowy powinny odpoczywać, wykonywać ćwiczenia oddechowe i zapewnić sobie odpowiedni relaks.

