IMGW zapowiada spore opady śniegu i porwisty wiatr

Synoptyk IMGW powiedziała, że w sobotę prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami spodziewane są przelotne opady śniegu, najbardziej intensywne na północy oraz na zachodzie kraju. Na wybrzeżu prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 10-20 cm, a na północy ziemi lubuskiej i Wielkopolski - o ok. 10-15 cm.

Synoptyk zaznaczyła, że opady śniegu będą powodować znaczne ograniczenie widzialności, która miejscami spadnie poniżej 500 m. Termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie od minus 2 do 1 st. C, nieco cieplej, bo ok. 3 st. C, będzie miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Synoptyk zaznaczyła, że nad morzem wiatr będzie silniejszy, do 55 km/h, w porywach nawet do 75 km/h, przeważnie z zachodu. W Sudetach porywy wiatru dochodzić będą w sobotę do 120 km/h. Synoptyk podkreśliła również, że na przeważającym obszarze kraju do północy obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed zamieciami śnieżnymi.

Noc z soboty na niedzielę pod znakiem silnego wiatru

W nocy z soboty na niedzielę spodziewane jest zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na wschodzie i w centrum kraju. Miejscami prognozowane są przelotne opady śniegu - największe, do ok. 10 cm, na wybrzeżu. Termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od minus 8 do minus 3 st. C, w rejonach podgórskich Karpat ok. minus 12 st. C. Wiatr w nocy będzie umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem prognozowany jest wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, a wysoko w górach - do 90 km/h. Synoptyk podkreśliła, że silny wiatr będzie miejscami powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

Synoptyk dodała, że w niedzielę na południowym wschodzie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, a w górach miejscami możliwe są słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami również przelotne opady śniegu. Synoptyk przekazała, że na Kaszubach prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10 cm, a na wybrzeżu - o ok. 20-25 cm. Termometry w ciągu dnia wskażą na przeważającym obszarze kraju od minus 4 do minus 1 st. C.

Siarczyste mrozy na początku tygodnia

Nieco cieplej, ok. 0-1 st. C, będzie nad morzem i na Dolnym Śląsku. W kotlinach górskich temperatura może spaść do ok. minus 6, minus 4 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do około 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem spodziewany jest wiatr dość silny, do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Synoptyk zaznaczyła, że miejscami silny wiatr w dalszym ciągu będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu kraju będzie na ogół bezchmurnie. Większe zachmurzenie prognozowane jest na Dolnym Śląsku, gdzie możliwe są słabe opady śniegu. Na północy kraju spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami - przelotne opady śniegu. Synoptyk poinformowała, że w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm, a na wybrzeżu - nawet o 10-15 cm.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od minus 10 do minus 5 st. C, w rejonach podgórskich ok. minus 15 st. C. Nieco cieplej, bo ok. minus 2 st. C, będzie nad samym morzem. W południowej Polsce prognozowany jest wiatr słaby, okresami umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Synoptyk zaznaczyła, że nad morzem wiatr może dochodzić w porywach do 60 km/h.