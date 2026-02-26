Tusk zakpił z Orbana na X

Czy »węgierska wiosna« to w twoim języku naprawdę »MAGYAR tavasz«, drogi Viktorze Orbanie - napisał w poście na platformie X polski premier.

Orban odpowiedział po niemiecku

W odpowiedzi na wpis Orban napisał po niemiecku: Ungarischer Fruehling, Herr Donald Tusk (pol. węgierska wiosna, panie Donaldzie Tusku), nawiązując do stawianego szefowi polskiego rządu przez część polskiej prawicy, w tym obóz Prawa i Sprawiedliwości, zarzutu o uległość lub sprzyjanie interesom Niemiec.

Rządy w Warszawie i Budapeszcie od miesięcy toczą spór, w centrum którego znajdują się dwie kwestie: odmienne podejście do wojny na Ukrainie i pomocy udzielanej jej przez Unię Europejską oraz ochrona, jakiej władze w Budapeszcie udzieliły Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze, poszukiwanym przez polską prokuraturę byłym członkom rządu PiS.

Wcześniej w lutym, podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), Tusk odbył spotkanie z liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem. Politycy - jak ogłosił po rozmowie Magyar - zgodzili się, że po ewentualnej zmianie rządu w Budapeszcie "niezwłocznie odbudują węgiersko-polskie stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne oraz nadadzą nowy impuls współpracy Grupy Wyszehradzkiej”.

Kiedy wybory parlamentarne na Węgrzech?

Magyar dodał, że w pierwszą podróż zagraniczną po ewentualnej wygranej w wyborach odbędzie do Warszawy. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Niezależne sondaże dają opozycyjnej Tiszy - partii Magyara - średnio od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad ugrupowaniem Fidesz Orbana. W opublikowanym w środę badaniu ośrodka Median 55 proc. zdecydowanych wyborców zadeklarowało poparcie dla Tiszy, a 35 proc. dla Fideszu.